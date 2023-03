128 Jahre alt: Die älteste Frau der Welt ist tot

„Alt sein“ ist ja bekanntlich relativ. Eine Südafrikanerin beweist jetzt, was es heißt, wirklich alt zu sein. Ganze 128 Jahre wurde Johanna Mazibuko alt. Damit war sie wohl die älteste Frau, die jemals gelebt hat. Zumindest bis zum 3. März, als sie in ihrem zu Hause in Jouberton verstarb.

Gegenüber dem Portal "News 24" bestätigte ihre Stieftochter den Tod der 128-Jährigen. Die "Bild" zitiert: „Ihr ging es nicht gut, also brachte ich sie am 14. Februar ins Krankenhaus. Im Krankenhaus war ihre linke Körperhälfte taub, und die Ärzte sagten, es könnte ein Schlaganfall sein.“ So hätte die älteste Frau der Welt Medikamente bekommen und wäre anschließend zwei Wochen später aus der Klinik entlassen worden. Am 3. März dann ihr letzter letzte Tag auf dieser Welt. Im Mai hätte sie ihren 129. Geburtstag gefeiert. Die Schwiegertochter wird von der "Bild" zitiert: „Wir liebten es, zusammen zu beten. Wir verbrachten die meiste Zeit des Tages damit, Tee zu trinken und zu reden. Ich weiß nicht, mit wem ich noch Spaß haben werde. Eine Wunde hat sich aufgetan, mein Herz ist wund und ich bin erschüttert.“ Wie wird man 128 Jahre alt? Mazibuko beantwortete diese Frage erst letztes Jahr mit der Antwort: „Wir haben so gut auf den Farmen gelebt. Es gab keine Probleme.“ Zudem nannte sie als Ernährungstipps frische Milch und wilden Spinat. Doch irgendwann wurde sie ihres Lebens müde. Bereits vor einem Jahr fragte die damals 127-Jährige: „Wann werde ich sterben? Die Welt hat mich müde gemacht, weil ich nur hier rumsitze und nichts tue.“ Besonders beeindruckend ist allerdings, dass sie sich trotz ihres enormen Alters bis zuletzt mit einer Gehilfe durch ihr kleines Haus bewegen konnte. Sehen und Hören viel ihr schließlich schon schwerer. So war ihr Leben Auch die Erinnerung sei mit den Jahren verschwunden. Was ihr aus ihrer Kindheit aber noch besonders im Gedächtnis geblieben ist, war eine Heuschreckenplage. „Wir konnten sie fangen, braten und essen!“ Auch das Wissen über ihren Ehemann hat mit der Zeit nachgelassen. Sie weiß aber noch: „Er war ein unabhängiger Mann. Er hatte eine Pferdekutsche und Kühe.“ Gemeinsam bekamen sie nicht nur sieben Kinder, sondern auch noch 50 Enkel und Urenkel. Trotz Dokumenten, welche beweisen sollen, dass Mazibuko tatsächlich am 11. Mai 1894 geboren wurde, wurde sie nie ins Guinessbuch der Rekorde aufgenommen – ihr Alter ist dadurch nicht offiziell bestätigt.