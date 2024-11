132 Hamster bremsen Flugzeug aus

Ein Flugzeug der Fluggesellschaft TAP Air Portugal kann seit fünf Tagen die Heimreise nach Lissabon wegen eines Massen-Ausbruchs nicht antreten.

Ein kurioser Grund hält derzeit den Airbus 320 der Fluglinie TAP Air Portugal auf der Insel São Miguel in den Azoren am Boden. An einen Rückflug nach Lissabon ist derzeit nicht zu denken.

Denn der Flieger transportierte für eine Tierhandlung mehrere Frettchen, Vögel und Hamster. Als das Bodenpersonal nach der Ankunft die Fracht entladen wollte, stellten sie fest, dass einige der Käfige, in denen die Tiere transportiert wurden beschädigt waren. Insgesamt 132 Hamster fanden dadurch den Weg in das Flugzeug.

Nachdem alle Passagiere den Flieger verlassen hatten, begann die Suche nach den Nagern. 16 der süßen Tiere konnten allerdings noch immer nicht gefunden werden. Besonders brisant ist, dass sie gerne an Kabeln knabbern und so weitere Schäden für das 87 Millionen Euro teure Luftgefährt folgenschwer verursachen könnten.

Kritik an Fluglinie

Laut der portugiesischen Tageszeitung Correio da Manga wird berichtet, dass die Tiere zuvor mit einer anderen Fluggesellschaft die Reise hätten antreten sollen. Diese verweigerte den Transport allerdings aufgrund der schadhaften Käfige.

TAP Air Portugal hat sich bislang nicht dazu gemeldet, wieso man den Flug mit Haustieren auf sich genommen hatte.