141 Millionen Euro von Putins Architekt beschlagnahmt

Die italienische Steuerpolizei hat von einem Architekten mit Verbindungen zum russischen Präsidenten Wladimir Putin Vermögen im Wert von mehr als 141 Millionen Euro beschlagnahmt.

Dem 63-jährigen Lanfranco Cirillo wird ein Verstoß gegen Steuervorschriften vorgeworfen, wie italienische Medien am Mittwoch berichteten.

Der Architekt, der in der lombardischen Stadt Brescia lebt, soll ein großes Anwesen am Schwarzen Meer für Putin, sowie Häuser für 44 weitere Oligarchen errichtet haben, berichteten Medien. Zu den beschlagnahmten Vermögenswerten gehören Luxuswohnungen, Bankkonten, Bargeld, Schmuck, moderne und zeitgenössische Kunstwerke berühmter Künstler und sogar ein Hubschrauber.

Putins Palast am Schwarzen Meer wurde von Cirillo entworfen

Gegen den Italiener wird ermittelt, weil er zwischen 2013 und 2019 in Italien Einkünfte in Höhe von mehreren Millionen Euro nicht angegeben hat. Das Vermögen des Architekten stand in keinem Verhältnis zu den steuerpflichtigen Einkünften, die er gemeldet hatte.

Die Ermittlungen gegen den Architekten waren in den vergangenen Monaten durch die Identifizierung eines in Russland registrierten Hubschraubers aufgenommen worden, für den die Zollformalitäten nicht erfüllt worden waren. Dies führte zur Aufdeckung eines fiktiven Wohnsitzes des Architekten im Ausland.