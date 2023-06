Sechs Burschen und zwei Mädchen sind in England unter Mordverdacht festgenommen worden.

Die Teenager im Alter von 15 bis 17 Jahren wurden am späten Samstagabend in einem Bus festgenommen, nachdem ein 16-Jähriger in der Stadt Bath bei Bristol erstochen worden war. Wie die zuständige Polizei am Sonntag mitteilte, wurde bei dem Vorfall auch eine 35 Jahre alte Frau niedergestochen. Sie wurde in einem Krankenhaus behandelt, konnte die Klinik mittlerweile aber wieder verlassen.

Die Tatverdächtigen blieben allesamt in Polizeigewahrsam. Hintergründe der Tat waren unklar.