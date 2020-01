250-Kilo-Mufti der IS-Terroristen im Irak verhaftet

Mossul, Irak. Eine irakische Spezialeinheit hat einen IS-"Mufti" (Anm. Mufti bedeutet Religions-Gelehrter) in seinem Versteck gefasst. Der massiv übergewichtige Shifa al-Nima mussteaufgrund seiner Körperfülle, wie Fotos zeigen, mit einem Polizei-Pick-Up ins Gefängnis gebracht werden. Er wurde nach der Verhaftung auf die Ladefläche neben das Maschinengewehr platziert. Shifa al-Nima wird vorgeworfen die Zerstörung von Kulturstätten in Mossul angeordnet zu haben.

Der IS-"Mufti" war ein bekannter extremistischer Prediger, der Hassreden gegen die irakischen Sicherheitskräfte verbreitete und Propaganda für die Terrormiliz IS machte. "Er gilt als einer der Führungspersonen innerhalb der Terrorgruppe und war für die Herausgabe von Fatwas verantwortlich, die zur Ermordung von Gelehrten und Geistlichen geführt haben", sagte die irakische Polizei.

Latest photos for #ISIS Mufti. He was the strongest supporter of demolishing Mosul heritage. He used to give the Friday Sermon in my neighborhood. He cheered up in the very Friday after the blowing of Prophet Jonah Mosque in the early days of their invasion.

