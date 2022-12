× 33-jähriger Mann stirbt nach Katzenbiss

Trotz einer Amputation und Krankenhaus: Henrik Kriegbaum Plettner (33) starb an den Spätfolgen eines Katzenbisses.

Dänemark. Der schicksalhafte Vorfall passierte bereits vor vier Jahren: Als der damals 29-jährige Henrik Kriegbaum Plettner aus der dänischen Kleinstadt Videbaek eine Katzen-Mama hochhob, biss sie ihn in den Finger – sie wollte lieber bei ihren Kleinen bleiben. Er legte die Katze, die er mit seiner Frau in Pflege genommen hatte, zu ihrem Nachwuchs zurück. "Innerhalb von ein paar Stunden wurde der Finger doppelt so dick", sagte Henriks Mutter Anni zum dänischen TV-Sender TV2. Am nächsten Tag musste er mit einer schweren Infektion ins Spital.

© privat ×

Die Ärzte versuchten den Finger zu retten und operierten 15 Mal – jedoch ohne Erfolg. Am Ende wurde er amputiert. Doch die Amputation half nicht, denn die Katze hatte eine Ader durchgebissen, wodurch Bakterien in den Blutkreislauf des 29-Jährigen gelangt waren. Da sich die Wunde sofort wieder geschlossen hatte, blieben sie im Körper.

Zahlreiche medikamentöse Behandlungen und viele Krankenhausaufenthalte halfen nichts mehr – Henrik starb im Oktober an den Spätfolgen des Bisses. Vier Jahre danach!

"Sein Immunsystem war angeschlagen, er bekam eine Infektion nach der anderen. Er erkrankte an Lungenentzündung, Gicht und anderen Krankheiten. Der Verlauf der Krankheiten war nicht vorhersehbar", sagte Henriks Mutter Anni.

Die Familie ging mit der tragischen Geschichte an die Öffentlichkeit, damit andere Betroffene Katzenbisse in Zukunft ernst nehmen.