43 Millionen Tonnen: Massives Lithium-Vorkommen in Deutschland entdeckt

Lithium ist ein entscheidender Rohstoff für die Produktion von Batterien, etwa für Elektroautos, und für die Speicherung erneuerbarer Energie. Jetzt hat das Unternehmen Neptune Energy in der Altmark (nördliches Sachsen-Anhalt, Deutschland) ein großes Lithium-Vorkommen gefunden.

Mit geschätzten 43 Millionen Tonnen Lithiumkarbonatäquivalent könnte die Region eine wichtige Rolle bei der Versorgung in Deutschland und Europa spielen.

Der Schlüssel für Batterien und Energie

Lithium ist ein leichtes Metall, das sehr reaktionsfreudig ist und über ein hohes elektrochemisches Potenzial verfügt. Es wird nicht nur für Autobatterien genutzt, sondern auch für zahlreiche Elektrogeräte, Energiespeicher für Wind- und Solaranlagen, Glas, Schmierstoffe und sogar in der Medizin. Experten gehen davon aus, dass der weltweite Bedarf an Lithium bis 2035 mindestens dreimal so hoch sein wird wie heute. Besonders der Ausbau der Elektromobilität treibt die Nachfrage stark an.

Chancen und Herausforderungen der Förderung

Eine einzelne E-Auto-Batterie benötigt je nach Typ zwischen fünf und 15 Kilogramm Lithium. Die geschätzten 43 Millionen Tonnen in der Altmark zeigen, welches Potenzial die Region haben könnte. Allerdings lässt sich daraus nicht genau ableiten, wie viele Batterien tatsächlich produziert werden könnten, da Lithium in vielen Bereichen verwendet wird und sich die Technik weiterentwickeln wird. Axel Wenke, bei Neptune Energy zuständig für Neue Energien, erklärt, dass das Unternehmen aufgrund der vorhandenen Infrastruktur und Erfahrung mit der Erdgasförderung in der Altmark gute Voraussetzungen habe, um Lithium umweltschonend zu gewinnen. Weitere Pilotprojekte laufen bereits.

Kritik wegen möglicher Umweltbelastungen

Die Förderung von Lithium stößt in den betroffenen Regionen immer wieder auf Widerstand. Experten warnen vor möglichen Umweltbelastungen wie Tiefwasserproblemen oder Grubenschäden – ähnliche Probleme traten in der Vergangenheit bereits in einigen deutschen Bergbaugebieten auf. Auch wenn es andere Regionen in Deutschland gibt, in denen Lithium vermutet wird, sind die geologischen Bedingungen und die Art der Förderung sehr unterschiedlich.