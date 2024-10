45 Palästinenser bei Angriffen in Gaza getötet

Das israelische Militär hat in der Region binnen 24 Stunden "mehr als 40 Terroristen eliminiert".

Bei israelischen Angriffen im Gazastreifen sind nach palästinensischen Angaben am Sonntag mindestens 45 Palästinenser getötet worden. Die meisten von ihnen seien im Norden des Küstenstreifens ums Leben gekommen, teilten die Gesundheitsbehörden mit. Unter anderem seien 20 Menschen bei einem Luftangriff auf Häuser in Jabalia getötet worden. Das israelische Militär erklärte, es habe in der Region in den vergangenen 24 Stunden "mehr als 40 Terroristen eliminiert".

Die Hamas im Gazastreifen oder die Hisbollah im Libanon sind laut dem israelischen Verteidigungsminister Yoav Gallant für den Iran im Kampf gegen Israel wirkungslos geworden. "Im vergangenen Jahr gelang es dem Sicherheitsapparat unter Führung der israelischen Verteidigungsstreitkräfte, das Blatt im Krieg zu wenden und in allen Kampfgebieten beispiellose Erfolge zu erzielen", sagte Gallant im Rahmen einer Gedenkzeremonie in Jerusalem.

Die Hamas funktioniere nicht mehr als militärisches Netzwerk in Gaza, während die oberste Führung der Hisbollah und die meisten ihrer Raketenkapazitäten ausgelöscht worden seien. Beide Gruppen seien kein wirksames Werkzeug mehr, das der Iran einsetzen könne.