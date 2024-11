Fünf gute Gründe für ein Glas Wasser am Morgen

Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung nennt fünf Gründe, warum ein Glas Wasser am Morgen Wunder wirkt.

Wasser spielt eine Schlüsselrolle für die Funktionsfähigkeit unseres Körpers. Ein Glas Wasser direkt nach dem Aufwachen kann den Stoffwechsel anregen und den Körper in Schwung bringen. Studien zeigen, dass das Trinken von Wasser die Wärmeproduktion im Körper fördert, was wiederum die Verdauung anregt und hilft, Kalorien zu verbrennen. Besonders für diejenigen, die abnehmen möchten, kann dieser einfache Trick ein guter Start in den Tag sein.

Nach einer erholsamen Nacht ist der Körper mit dem Abbau von Giftstoffen beschäftigt. Wasser hilft dabei, diese schnell und effizient auszuscheiden. Besonders auf nüchternen Magen ist Wasser ein idealer Helfer, um diese Schadstoffe auszuspülen. Darüber hinaus kann es Verdauungsproblemen wie Sodbrennen und Bauchschmerzen entgegenwirken, indem es den Säuregehalt im Magen verdünnt und so Beschwerden vorbeugt.

Das regelmäßige Trinken von Wasser schützt nicht nur vor Blasenentzündungen, sondern unterstützt auch eine gesunde Haut und glänzende Haare. Eine amerikanische Studie ergab, dass eine tägliche Flüssigkeitsaufnahme von 1,5 Litern das Risiko für Blasenentzündungen um bis zu 50 Prozent senken kann. Zudem beugt ausreichendes Trinken der Bildung von Falten, Pickeln und trockenen, spröden Haaren vor. Ein Glas Wasser am Morgen ist also ein einfacher Schritt zu mehr Gesundheit und Schönheit.

Fünf Grunde für ein Glas Wasser nach dem Aufstehen

Angekurbelter Stoffwechsel Aus dem Körper gespülte Giftstoffe Dem Magen ist geholfen Blasenentzündungen wird vorgebeugt Strahlen von Haut und Haaren

Ein Glas Wasser am Morgen wirkt also tatsächlich Wunder, wie die Deutsche Gesellschaft für Ernährung bestätigt.