50.000 Frauen kämpfen gegen Hamas-Terror

Mehr als jeder Dritte israelische Soldat ist eine Frau - Soldatinnen sind eine der Geheimwaffen der Armee gegen den Terror.

Auch hier herrscht (fast) absolute Gleichberechtigung in Israel: Die Wehrpflicht gilt für Männer wie für Frauen. Männer sind drei Jahre im Dienst, Frauen zwei Jahre.

Aktuell sind knapp 40% der etwa 170.000 aktiven Soldaten Frauen - das sind mehr als 50 .000. Die meisten gibt es bei den Bodentruppen, 11 % Frauenanteil gibt es bei der Luftwaffe. Aber: Mehr als die Hälfte aller Offiziere sind weiblich!

Eine absolute Elite-Truppe im Kampf gegen die Hamas-Terroristen sind die Frauen des Caracal-Batallions. 13 Soldatinnen töteten 100 Terroristen im Kampf um eine Siedlung. Chefin der Truppe ist Oberstleutnant Or Ben Yehuda (Foto unten).

© stand4israel ×

Die Kampfeinheit Caracal wehrte am 7. Oktober, als Tausende Hamas-Terroristen Israel angriffen, Dutzende Attacken ab. Am 7. Oktober rasten sofort die Mitglieder zum Einsatz. Sie kamen aus ganz Israel. Erster Einsatz: Ein von Terroristen beschossener Militärposten an der ägyptischen Grenze. Die Hamas-Killer hatten bereits 50 israelische Militärs in ihrer Gewalt, viele davon schwer verletzt.

"Hamas ausschalten"

"Wir werden die Terroristen ausschalten", gab Or Ben Yehuda als Befehl an ihre Truppe. Die Frauen in der Einheit reagierten sofort, konnten einige Terroristen ausschalten und andere zur Flucht zwingen. Trotz anhaltendem Beschuss gelang es den Soldatinnen, die verletzten Geiseln per Hubschrauber zu evakuieren.

© X@Defensa_Israel ×

Mitten im Raketenhagel erfuhr Yehuda, dass die schwerbewaffneten Milizen den Gaza-Grenzzaun durchbrochen, mehrere Siedlungen überrannt und ein Dutzend Zivilisten getötet hatten. Daher entsandte sie eine rein weibliche Panzerbesatzung in den nahegelegenen Kibbuz Holit. Ein Offizier, der gemeinsam mit der Besatzung den Kibbuz befreite, sagte: "Die weiblichen Panzerbesatzungsmitglieder waren in unserer Nähe stationiert, und sie kämpften beeindruckend. Sie kämpften wie Löwinnen."

Derzeit ist die "Caracal"-Einheit für die Sicherheit von 11 Orten im Süden Israels und entlang der ägyptischen Grenze verantwortlich.

Frau rettet Siedlung

Inbar Liebermann (25) ist eine weitere Heldin in Israel. Sie rette die Bewohner des Kibbutz Nir Am. Auch diese Siedlung war Ziel der Hamas-Terroristen.

Liebermann ist die Sicherheits-Koordinatorin am Kibbuz. Am Morgen der Terror-Attackehörte sie ab 6 Uhr die Detonationen der Raketen. Sie war alarmiert. Sie befürchtete das Schlimmste und begann sofort Pistolen an das 12-köpfige Sicherheits-Team auszuteilen.

© Facebook ×

Sie verteilte ihre Abwehr-Mannschaft an strategischen Punkten im Kibbuz. Dann versuchten etwa 25 Terroristen aus Gaza die Siedlung zu stürmen. Vier Stunden dauerte das Gefecht - mit diesem Widerstand rechneten die Angreifer nicht.

Liebermann erschoss fünf Terroristen, der Rest wurde von ihrem Team getötet. Der Kibbuz wurde zu einer unbesiegbaren Festung.

© Getty ×

"Keine Zweifel an kämpfenden Frauen"

Oberstleutnant Or Ben Yehuda von den Caracal-Soldatinnen lobt ihre Einheit nach dem Einsatz und unterstreicht, dass es keinen Grund mehr gibt, die Kampffähigkeiten von Frauen in Frage zu stellen. "Ich hoffe, dass keine Zweifel mehr an den kämpfenden Frauen bestehen, die bei jeder Konfrontation mit den Terroristen triumphieren. Sie haben mutig gekämpft, Leben gerettet und sind als Heldinnen hervorgetreten."