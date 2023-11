Künstliche Intelligenz lässt Geisel (8) mit Opa sprechen

Sieben Verwandte von Gilad Korngold wurden von Hamas-Terroristen als Geiseln genommen. Sein Enkel Naveh spricht dank Künstlicher Intelligenz mit ihm.

Es war ein bewegender Moment, bei dem viele Tränen flossen. Bei einer Veranstaltung in Israel flehten Angehörige von Geiseln, die von Hamas-Terroristen am 7. Oktober genommen wurden, um deren Freilassung. Am meisten bewegte das Video von Naveh Shoham (8).

"Ich will in die Schule"

Er sprach in die Kamera: "Ich vermisse meine Freunde, ich vermisse Fußball zu spielen, Mutter ... ich will sogar wieder in die Schule gehen..."

Naveh Shoham ist einer von sieben (!) Familienmitgliedern von Gilad Korngold, die von den Terroristen gefangen gehalten werden. Ob Naveh noch lebt, kann man nicht sagen. Das Video kreierte Künstliche Intelligenz. Großvater Korngold präsentierte den Mini-Film: "Mein Enkel liebt Puzzles, er liebt es zu lesen, er liebt Harry Potter und Fußball" ... dann brach der Mann zusammen.

"Ich denke jede Minute an sie"

"Es ist unmöglich, dass Kinder, Babys und Mütter in Gaza gefangen gehalten werden - jeder muss seine Stimme erheben, um ihre Freilassung zu fordern", sagte Korngold, "ich denke jede Minute an sie!"

Terroristen töteten 100 Menschen in einer Siedlung

Der Bub und seine Eltern waren zu Besuch im Kibbutz Be'eri, als die Hamas-Terroristen angriffen. Sie mordeten, vergewaltigten und folterten. Mindestens 100 Menschen starben hier durch die Gräueltaten der Hamas.

Im Video sagt der Bub: "Ich rede mir ein, es ist alles nur eine erfundene Geschichte."