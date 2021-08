× 60.000 Euro um auf einer dieser Inseln zu leben

Die schottische Regierung will tatsächlich eine Summe bis zu 60.000 Euro bieten, wenn man sein Hab und Gut zurück lässt um auf einer der Nordsee-Inseln zu ziehen. Man will so den Bevölkerungsschwund bekämpfen. Die ersten 100 Menschen unter 30 Jahren beziehungsweise Familien die einer der schottischen Inseln auswählen um dort zu leben, erhalten das Geld.

Idyllische Inseln im Atlantik und der Nordsee sind mitunter völlig verlassen, der millionenschwere, britische „National Islands Plan“ soll das ändern. Die Regierung aus Edinburgh hat diesen Plan entwickelt.Vieles spricht dagegen auf diesen Inseln zu leben. Harte Bedingungen warten: Keine Möglichkeiten die Inseln zu verlassen, raues Klima und eisige Winter. Der finanzielle "Inselbonus" ist also notwendig. Mithilfe der Fördergelder soll den Neu-Insulanern der Start in der neuen Heimat etwas angenehmer gemacht werden, wie die britische BBC berichtet.

Zur Auswahl als neuer Hauptwohnsitz stehen die Inseln: Argyll, Arran, Bute, Great Cumbrae, die Äußeren Hebriden mit den Inseln Lewis und Harris, sowie Uist und Barra, das Orkney-Archipel, die Shetlandinseln oder die Insel Skye sowie die benachbarten Small Isles.

Bis zum 24. Oktober berät das schottische Parlament rund um die "Insel-Pläne". Kritiker wie der Journalist Iain Stephen Morrison von Zeitung "Western Isles News", meinen man könnte das Geld besser investieren. Der Ausbau der Infrastruktur steht da an erster Stelle. Dies würde die Inseln auf lange Sicht attraktiver machen. "Es mangelt nicht an Menschen, die auf die Inseln ziehen wollen. Was fehlt, sind Chancen- sei es Wohnraum oder Arbeitsplätze.", so Iain Stephen Morrison.

????A consultation seeking the views of people from across Scotland on the proposed Islands Bond has been published. The Bond aims to tackle depopulation on Scottish islands.????



More information ➡️https://t.co/WyQ22pbr0G



Take part in the consultation ➡️https://t.co/SNUSP88DEs pic.twitter.com/qF9Wp3ZEEP