71 Verletzungen: Sara (10) von Vater zu Tode geprügelt

Die Schülerin wurde über brutal misshandelt, ihr Vater steht nun vor Gericht.

Dieser Fall schockt ganz England. Am 8. August 2023 wurde die kleine Sara S. tot im Haus ihres Vaters in Woking gefunden. Das Mädchen mit den braunen Kulleraugen wurde offenbar von ihrem Vater zu Tode geprügelt. Jetzt stehen Urfan Sharif sowie seine Frau Beinash Batool und sein Bruder Faisal Malik in London vor Gericht. Sie sollen das Mädchen ebenfalls gequält haben.

Vor Gericht berichtet der Pathologe, welches Martyrium Sara erleben musste. Der Mediziner zählt mindestens 71 äußere Verletzungen auf – darunter zahlreiche Brüche, Stichwunden, Bissspuren an Armen und Beinen sowie Brandspuren am Gesäß, die von einem Bügeleisen kommen.

Über Wochen misshandelt

Laut Obduktion wurde die Zehnjährige über einen längeren Zeitraum misshandelt, zum Zeitpunkt ihres Todes wog die 1,37 Meter große Schülerin nur noch 27 Kilo. Welcher der Schläge tödlich war, lässt sich nicht mehr feststellen. „Ich kann nur sagen, dass sie nach einer Reihe von Verletzungen, darunter einer Hirnverletzung, gestorben ist“, so der Pathologe.

Gegenüber der Polizei sagte der Vater zu seinem Motiv: „Sie war ungezogen, ich habe sie verprügelt - das war es. Ich wollte sie nicht töten, aber ich habe sie zu sehr verprügelt.“