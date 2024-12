8.000 Ecstasy-Pillen in Durchlauferhitzer gefunden

Das Paket kam von Deutschland nach Paraguay.

Fast 8.000 Ecstasy-Pillen in einem Durchlauferhitzer: In Paraguay haben Ermittler ein Paket aus Deutschland mit der Droge beschlagnahmt. Die Pillen seien bei einer Routinekontrolle am Flughafen der Hauptstadt Asunción gefunden worden, teilte das Nationale Sekretariat für Drogenbekämpfung (Senad) mit.

Ein Drogenspürhund und eine Röntgenkontrolle schlugen auf das Paket an, das als Durchlauferhitzer deklariert war. Im Inneren des Geräts zur Warmwasserbereitung befand sich die synthetische Droge in Form von rosa Pillen mit der Aufschrift "Red Bull", wie auf Bildern zu sehen ist.

Die beschlagnahmte Droge, deren Wert sich Senad zufolge auf 120.000 US-Dollar (etwa 114.500 Euro) beläuft, sei für den Verkauf im Dreiländereck zwischen Paraguay, Argentinien und Brasilien bestimmt gewesen.