8-Jährige ertrinkt im beliebten Badeort Bibione

Etwa eine Stunde lang versuchte man, das kleine Mädchen zu reanimieren – doch vergeblich. Die 8-Jährige starb.

Italien. Im beliebten Urlaubsort Bibione ereignete sich am späten Montagnachmittag ein tödliches Bade-Drama: Ein 8-jähriges Mädchen aus Deutschland ist im Meer ertrunken. Das Kind, das mit seinen Eltern im Strandurlaub war, ist zum Spielen alleine ins flache Wasser gegangen. Warum das Mädchen, das Schwimmen konnte, beim Baden in Not geriet, ist noch unklar. Es wird vermutet, dass die 8-Jährige gesundheitliche Probleme hatte.

Andere Badegäste sahen, wie das Mädchen im Wasser trieb und schlugen Alarm, berichtet die Nachrichtenagentur Ansa unter Berufung auf die Carabinieri. Rettungskräfte zogen das leblose Kind am Strand vor dem Piazzale Zenith aus dem Wasser und begannen mit Wiederbelebungsmaßnahmen. Die Einsatzkräfte versuchten die 8-Jährige etwa eine Stunde lang zu reanimieren – vergeblich. Das Mädchen starb. Ein Defibrillator der Rettungskräfte habe nicht funktioniert, wie italienische Medien berichten.

Die Carabinieri von Bibione und die Staatsanwaltschaft von Pordenone ermitteln nun, wie es zu dem schrecklichen Unfall kommen konnte.

Österreicherin starb am Strand von Jesolo

Etwa 50 Kilometer weiter westlich starb am selben Tag eine 71-jährige Österreicherin – oe24 berichtete. Die Frau war kurz nach 11.00 Uhr ins Meer gegangen, um sich zu erfrischen, und brach plötzlich zusammen. Anderen Badegäste brachten sie ans Ufer und schlugen Alarm, wie die Küstenwache von Jesolo gegenüber der APA bestätigte.