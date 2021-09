81-Jähriger fuhr mit Auto in Gruppe kleiner Kinder

Dreijähriger Bub und fünfjähriges Mädchen im Krankenhaus.

Ein 81-Jähriger ist in Zürich mit seinem Auto direkt in eine Gruppe kleiner Kinder gefahren. Die Buben und Mädchen gingen am Mittwochvormittag laut Polizeiangaben gerade mit ihren Betreuern über einen Zebrastreifen, als es zu dem Unfall kam. Ein drei Jahre alter Bub und ein fünf Jahre altes Mädchen mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Wie stark ihre Verletzungen waren, konnte zunächst nicht gesagt werden.

Zwei weitere Kinder im Alter von drei und fünf Jahren wurden zudem verletzt, konnten aber ambulant behandelt werden. Warum der Schweizer die Kontrolle über seinen Wagen verlor, war zunächst nicht klar. Arbeiter einer nahegelegenen Baustelle, die den Unfall miterlebten, eilten den Kindern zu Hilfe und mussten danach psychologisch betreut werden.