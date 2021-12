89-facher Mordversuch: Lebenslang für Amoklenker

Insgesamt 89 Menschen, darunter 26 Kinder, wurden bei einer Amokfahrt verletzt.

Hessen. Amokfahrer Maurice P. ist am Donnerstag am Landesgericht Kassel zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Der Deutsche war im Februar 2020 mit seinem Auto absichtlich in den Rosenmontagszug der Kleinstadt Volkmarsen gerast.

Dabei verletzte er 89 Menschen, darunter 26 Kinder, teils schwer. 150 weitere Menschen sind seit der Tat traumatisiert oder beeinträchtigt. Als Motiv sah die Staatsanwaltschaft Lebensfrust und Hass auf die Gesellschaft. P. äußerte sich nie dazu.

Dass es keine Tote gegeben habe, sei Glück gewesen. P. war nicht psychisch krank und stand zum Tatzeitpunkt auch nicht unter Drogen- oder Alkoholeinfluss. Er sei daher voll schuldfähig, hieß es im Urteil.