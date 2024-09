9/11: Das sind die wildesten Verschwörungstheorien

Auch heute noch gibt es Zweifel an der offiziellen Darstellung von 9/11.

Die Anschläge vom 11. September jähren sich an diesem Mittwoch bereits zum 23. Mal. Bei den verheerenden Angriffen in den USA kamen 2001 fast 3.000 Menschen ums Leben. Obwohl die Hintergründe des schwersten Terror-Angriffs auf US-amerikanischem Boden intensiv untersucht wurden, gibt es immer noch Zweifel an der offiziellen Darstellung der Terror-Anschläge. Das sind die bekanntesten Verschwörungstheorien.

Die wildesten Verschwörungstheorien

„Inside Job“-Theorie: Eine der bekanntesten Theorien besagt, dass die US-Regierung, insbesondere die Administration von Präsident George W. Bush, in die Anschläge verwickelt war. Befürworter dieser Theorie behaupten, die US-Regierung habe die Anschläge entweder absichtlich zugelassen oder sogar selbst inszeniert, um einen Vorwand für militärische Interventionen im Nahen Osten zu schaffen und Bürgerrechte im Inland einzuschränken. Diese Theorie wird oft mit dem Satz „9/11 was an inside job“ (9/11 war ein interner Auftrag) zusammengefasst. Sprengung der Twin Towers: Diese Theorie behauptet, dass die Türme des World Trade Centers nicht durch die Flugzeuge und den nachfolgenden Brand eingestürzt seien, sondern durch eine kontrollierte Sprengung. Verschwörungstheoretiker verweisen auf Videoaufnahmen des Einsturzes, die ihrer Meinung nach auf Explosionen in den unteren Stockwerken hinweisen. Sie argumentieren, dass Stahlträger nicht durch Kerosin-Feuer zum Schmelzen gebracht werden könnten und dass das symmetrische Einstürzen der Türme untypisch für Gebäudeschäden durch Flugzeugeinschläge sei. Flug 77 und das Pentagon: Eine weitere Theorie stellt den Angriff auf das Pentagon infrage. Einige Verschwörungstheoretiker behaupten, dass das Pentagon nicht von einem Passagierflugzeug getroffen wurde, sondern von einem Raketenangriff oder einer anderen gezielten Aktion. Sie argumentieren, dass die Schäden am Gebäude nicht mit denen eines Flugzeugeinschlags übereinstimmen und dass es zu wenige Trümmerteile des Flugzeugs vor Ort gegeben habe. Das „Verschwinden“ von Flug 93: United Airlines Flug 93, das vierte entführte Flugzeug, stürzte in Pennsylvania ab, nachdem die Passagiere angeblich versuchten, die Kontrolle über das Flugzeug zurückzugewinnen. Eine Theorie besagt jedoch, dass dieses Flugzeug von US-Kampfjets abgeschossen wurde, um zu verhindern, dass es ein weiteres Ziel trifft. Die offizielle Version besagt, dass die Passagiere heldenhaft gehandelt hätten, um die Entführer zu stoppen. Die Rolle der „Drahtzieher“: Einige Verschwörungstheorien spekulieren über die Beteiligung von Geheimgesellschaften, internationalen Finanzeliten oder sogar israelischen Geheimdiensten (Mossad) an den Anschlägen. Solche Theorien behaupten, die Anschläge hätten einem größeren geopolitischen Plan gedient, um die Vormachtstellung der USA zu festigen und den Nahen Osten zu destabilisieren.

Theorien widerlegt



Viele dieser Theorien wurden wissenschaftlich untersucht und widerlegt. Unabhängige Forscher sowie Experten für Bauingenieurwesen und Flugzeugunfälle haben detailliert erklärt, warum die Flugzeugeinschläge und die anschließenden Brände die Einstürze der Türme verursacht haben. Das National Institute of Standards and Technology (NIST) veröffentlichte beispielsweise eine umfassende Untersuchung, die zu dem Schluss kam, dass die Hitze der Brände die Struktur der Gebäude erheblich geschwächt hat, was letztlich zu deren Einsturz führte.

Ebenso gibt es umfangreiche Beweise, die belegen, dass Flug 77 tatsächlich das Pentagon getroffen hat, einschließlich Zeugenaussagen, Radardaten und Flugzeugtrümmern. Verschwörungstheoretische Behauptungen über Explosionen und kontrollierte Sprengungen wurden ebenfalls als unbegründet widerlegt.