Aus Rache an Ex: Frau reist nackt um die Welt

Nach der Trennung von ihrem vermeintlichen Traummann fing ihr Leben erst richtig an. Die Australierin Rachael Fitzpatrick trat dem Liebeskummer entschlossen entgegen und entschied sich nach dem Ende ihrer Beziehung, ein sogenanntes "Yes Year" einzulegen. Ein Jahr lang sagt sie zu allem Ja, was sie sich bisher nicht traute.

Als sie dann bei einem "Spartan Race", einem Rennen durch Matsch und über Hindernisse, dazu überredet wurde, nackt zu laufen, änderte sich alles. "Ich hatte echt Angst, aber es war so befreiend", erklärte sie gegenüber der "Bild".

Diese neugewonnene Freiheit wollte sie so schnell nicht mehr hergeben und wandert seither nackt durch die Welt. Ursprünglich wollte sie sich an ihrem Ex rächen, allerdings endete dieser Plan in einer ganzen Instagram-Kampagne zum Thema Körpergefühl. Sie versucht nun zwar ihre Familie und Freunde für das Nacktwandern zu begeistern, allerdings will sie alles andere als die Welt zu bekehren. Ihr geht es um eine ganz einfache Botschaft. "Schäme dich niemals für deinen Körper, du bist wunderschön", appelliert "Rach", wie sie genannt wird, an ihre Follower.

Ob im australischen Outback, vor einem Wasserfall oder mitten im Wald - Rachael ist einfach gerne nackt und stolz auf ihren Körper. Ihre Fans lieben ihre natürliche Art. Und ihr Hobby machte sie auch noch zur Botschafterin für die "Get naked Australia"-Kampagne, die sich für Body Positivity durch die Natur einsetzt.