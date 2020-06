Blutbad in Park: Tote & Verletzte nach Messer-Attacke bei London

Videos in den Sozialen Netzwerken zeigen die verstörenden Szenen, die sich in Reading in Berkshire abgespielt haben. Mindestens drei Menschen starben laut Medienberichten.

Nach einer Anti-Rassismus-Demonstration in der britischen Stadt Reading ist es zu einer Messerstecherei gekommen. Die Polizei nahm am Tatort einen Mann fest. Zwei Menschen wurden mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Nach einem Bericht des "Telegraph" starben bei der Attacke sogar drei Menschen. Dafür gab es zunächst aber keine offizielle Bestätigung.



Die Polizei von Thames Valley schrieb auf Twitter weiter, Beamte seien vor Ort und untersuchten den Vorfall. Es war unklar, ob dieser in Verbindung mit der Demonstration der Bewegung Black Lives Matter stand. Die Messerstecherei fand in einem Park statt. Innenministerin Priti Patel schrieb auf Twitter, sie sei "zutiefst besorgt".



Bilder des Blutbads kursierten bereits in den Sozialen Medien. Darauf sind im Blut liegende Körper zu sehen, an denen offenbar Wiederbelebungsmaßnahmen durchgeführt werden. Innenministerin Priti Patel zeigte sich "zutiefst beunruhigt".

Der Vorsitzende des Stadtrats von Reading, Jason Brock, twitterte: "Bitte halten Sie sich von dem Gebiet fern, da die Polizei mit einem ernsten Zwischenfall befasst ist." Reading liegt rund 70 Kilometer westlich von London, dort leben rund 160.000 Menschen.