Bursch (13) soll 42-Jährige missbraucht haben

Nach einer Großfahndung wurde im deutschen Thüringen ein 13-Jähriger gefasst.

Die Polizei in Thüringen ermittelt wegen eines Sexualdelikts an einer 42 Jahre alten Frau. Als Tatverdächtiger sei ein 13-Jähriger ermittelt worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Straftat in Auma war am Donnerstagnachmittag bei der Polizei angezeigt worden, in den Abendstunden hatte die Polizei den Tatverdächtigen ermittelt.

Sie war nach eigenen Angaben in einem Großeinsatz. Weitere Angaben zu dem Vorfall machten die Beamten mit Verweis auf das Alter des Verdächtigen und die laufenden Ermittlungen zunächst nicht.