Das Tübinger Unternehmen CureVac erhielt nun die Zulassung seinen Impfstoff auch an Menschen testen zu können.

In dieser Woche bekam das Unternehmen CureVac aus Tübingen 300 Millionen Euro von der Deutschen Bundesregierung. Jetzt erhielt es auch die Zulassung seinen Impfstoff gegen das Coronavirus im Rahmen einer klinischen Studie an Menschen testen zu können. Das gab am Mittwoch das Paul-Ehrlich-Institut bekannt.

Damit ist er bereits der zweite Impfstoff aus Deutschland, der getestet wird.