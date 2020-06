Fall Floyd: Das Minuten-Protokoll des tödlichen Polizei-Einsatzes

Polizeidokumente, Bilder aus Überwachungskameras und Aufnahmen von Passanten wurden ausgewertet.

Minneapolis/New York. Der afroamerikanische US-Bürger George Floyd starb am Montag vergangener Woche, nachdem der weiße Polizist Derek Chauvin ihm fast neun Minuten lang sein Knie in den Nacken gedrückt hatte. Floyd klagte wiederholt, er könne nicht mehr atmen ("I can't breathe"), der Polizist ließ aber nicht von ihm ab. Die 'New York Times' hat den Ablauf des Geschehens in einem Video minutiös rekonstruiert.

Das Video zeigt, wie George Floyd um 19.57 Uhr am Lenkrad eines blauen Mercedes-SUV sitzt, in den er gerade eingestiegen war. Darin sind zwei weitere Personen. Zwei Angestellte vom "Cup Foods"-Deli kommen zum Wagen. Sie werfen Floyd vor, dass er die Zigaretten mit einem gefälschten 20-Dollar-Schein bezahlt habe. Sie wollen die Zigaretten zurück. Floyd gibt sie nicht zurück. Sie gehen vom Auto weg.

© Überwachungskamera

Um 20.01 Uhr rufen sie die Polizei und sagen: "Wir sind hier in der 3759 Chicago Avenue. Jemand kam in unseren Laden und gab uns gefälschte Banknoten. Das merkten wir, bevor er den Laden verließ, also rannten wir raus (…). Er sitzt da draußen in seinem Wagen, ist schrecklich betrunken und hat sich nicht mehr unter Kontrolle."

Sieben Minuten später kommt der erste Polizeiwagen an. An Bord sind die Beamten Thomas Lane und J. Alexander Kueng. Also NICHT der Mann, der später zum Hauptverantwortlichen für die dramatischen Geschehnisse des Abends wird. Lane und Kueng gehen über die Straße zu Floyds blauem Mercedes, sprechen den Mann an.

Um 20.09 Uhr zieht der Polizist Thomas Lane, der am Fahrerfenster mit George Floyd spricht, seine Waffe. Warum er das tat, bleibt bis heute unbekannt. Er fordert Floyd auf, die Hände ans Lenkrad zu geben, wie "New York Times" berichtet. Dann steckt der Polizist die Waffe zurück ins Holster. Das Gespräch dauert an. © Überwachungskamera Rund 90 Sekunden später: Bilder aus der Dashcam eines hinter Floyds SUV geparkten Autos zeigen, dass Polizist Lane den Tatverdächtigen aus seinem Auto zerrt. Sein Kollege Kueng kommt ihm zu Hilfe, legt George Floyd Handschellen an.





© Überwachungskamera

Um 20.12 Uhr zeigen die Überwachungskameras des Restaurants "Dragon Wok", wie die Beamten George Floyd zu einer Hauswand führen. Zwei Minuten später bringen sie ihn in Handschellen auf die andere Straßenseite. Auf der Kamera sieht man, dass Floyd auf den Boden fällt. Ein Polizeiauto wird umgeparkt und so hingestellt, dass aus der Überwachungskamera des gegenüberliegenden Restaurants erst mal nicht mehr viel zu erkennen ist.

© Überwachungskamera

Dann trifft um 20.17 Uhr ein drittes Polizeiauto mit Derek Chauvin ein. Gegen Chauvin und seinen Partner im Fahrzeug, Tou Thao, liegen bereits mehrere Beschwerden vor (allein gegen Chauvin 17 Beschwerden, er soll unter anderem einen Tatverdächtigen erschossen haben).

George Floyd liegt auf dem Asphalt der Straße mit seinem Gesicht nach unten gewendet. Jetzt fangen zwei Zeugen beinahe gleichzeitig an zu filmen. Eine von ihnen ist Darnella Frazier (17). Ihr Video wird später um die Welt gehen.

© Twitter/Screenshot

Um 20.20 Uhr hört man erstmals die Stimme von George Floyd im Zeugen-Video. Er sagt auf Englisch: "Ich kann nicht atmen, Mann! Bitte!". "Was willst Du?", fragt einer der Polizisten. "Ich kann nicht atmen, bitte, das Knie in meinem Nacken … Ich kann nicht atmen", wiederholt Floyd immer wieder. "Steh auf, geh ins Auto“, fordert eine Stimme aus dem Video. "Ich kann nicht", antwortet der fixierte Floyd. Unter Schmerzen schreit er zweimal: "Mama!" Um 20.25 Uhr: Die Augen des 46-Jährigen sind geschlossen. George Floyd hat das Bewusstsein verloren. Er ist nicht mehr ansprechbar. Mehrere Passanten fordern die Beamten auf, endlich von dem Mann abzulassen.

"New York Times" hat die Videos ausgewertet und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass Floyd in der Szene mindestens 16 Mal gerufen hat, dass er keine Luft bekommt. Chauvin nimmt zu keinem Zeitpunkt das Knie von Floyds Hals.

Um 20.27 Uhr treffen immer mehr Passanten ein und schreien die Polizisten an: "Schauen Sie, ob er noch Puls hat". Ein Rettungswagen trifft ein und ein Sanitäter prüft den Puls von George. Derek Chauvin hält sein Knie dabei weiter auf den Nacken des Opfers gedrückt – und dass noch fast eine Minute lang! Erst als die Sanitäter Chauvin bitten aufzuhören, gibt er nach.

Um 20.33 Uhr: Park Avenue, Ecke 36. Straße. Gut zwei Blocks entfernt. Die Rettungskräfte kämpfen seit wenigen Minuten in dem Kastenwagen um das Leben von George Floyd. Via Funk heißt es in diesem Moment: "Der Patient hat einen vollständigen Herzstillstand erlitten."

Um 21.25 Uhr wird der US-Amerikaner in einem nahe gelegenen Krankenhaus für tot erklärt.