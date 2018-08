Feuer wütet mitten in Zürich: Trümmer fliegen hunderte Meter

Nach einem Großbrand in Zürich ist ein Geschäftsgebäude in unmittelbarer Nähe zum Hauptbahnhof einsturzgefährdet. Ein Polizist wurde bei dem Feuer in der Nacht auf Samstag verletzt. Es sei hoher Sachschaden entstanden, teilte die Polizei mit. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das derzeit leer stehende Gebäude in der Innenstadt bereits voll in Flammen.

Das Feuer hatte sich den Angaben zufolge vom Dachgeschoß des Eckhauses aus schnell ausgebreitet. Auf Fotos ist zu sehen, wie Flammen meterhoch in den Himmel schlugen. Im Gebäude kam es zu zwei heftigen Explosionen. Mindestens ein Trümmerteil wurde rund 200 Meter weit durch die Luft geschleudert. Polizisten fanden ein etwa zwei Kilogramm schweres Metallstück einer Gasflasche an der Bahnhofstraße. Bei der Explosion erlitt ein in der Nähe des Gebäudes stehender Polizist ein Hörtrauma.

Grossbrand in Zürich beim Bahnhofplatz, ausgerechnet heute währendem ich die Patrouille der @StadtpolizeiZH begleiten durfte. Ein Erlebnis, das ich wohl nie wieder vergessen werde...#Zürich #grzh #Polizei pic.twitter.com/5Q8MUyZDCF — Përparim Avdili (@PerparimAvdili) 25. August 2018

Die Brandursache war zunächst unklar. Hinweise auf Brandstiftung gebe es bisher aber nicht, hieß es. In dem Gebäude liefen seit mehreren Monaten Bauarbeiten.