Beim ersten Aufeinandertreffen der beiden, hat Putin gleich einen Tipp für seinen Amtskollegen Selenskyj parat.

Nicken und ein schönes Lächeln für die Presse: Für seinen ukrainischen Kollegen Wolodymyr Selenskyj hat Kremlchef Wladimir Putin zum Auftakt des Paris-Gipfels noch einen Tipp parat. Zu Beginn des mit Spannung erwarteten Treffens war Selenskyj so abgelenkt, dass Gastgeber Emmanuel Macron und Gipfel-Veteran Putin den Kollegen noch auf die wartenden Fotografen aufmerksam machen mussten.



Putin bedeutete dem Ukrainer lehrerhaft per Hand, sich zur Presse umzudrehen - was dieser auch prompt befolgte und ein strahlendes Lächeln auflegte. Das russische Staatsfernsehen zeigte diese Bilder vom vermeintlichen Mentor Putin daraufhin in Dauerschleife.

Es sind die ersten Bilder überhaupt, die den 67 Jahre alten Putin und den deutlich jüngeren Selenskyj (41) gemeinsam zeigen. Auch einen kurzen Handschlag habe es gegeben, bestätigte Kremlsprecher Dmitri Peskow. Es ist Selenskyjs erster Gipfel zum blutigen Konflikt in der Ostukraine, Putin und auch die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel sind schon zum fünften Mal in diesem Format dabei.