Die Regierung in Rom hat alle einheimischen und ausländischen Touristen zum Verlassen der Quarantäne-Zonen in Norditalien aufgerufen. In den betroffenen Regionen sollen Reisen aus touristischen Gründen vermieden werden, hieß es am Sonntag in einem Schreiben des Verkehrsministeriums in Rom.



Flughäfen und Bahnhöfe seien offen, Touristen könnten somit nach Hause zurückkehren, hieß es in dem Dokument. Touristen in anderen Regionen Italiens sollten sich an die Vorsichtsmaßnahmen der italienischen Gesundheitsbehörden halten.

Die Präsidenten von acht italienischen Regionen haben indes um Beratungen mit Premier Giuseppe Conte gebeten. Dabei soll über die Umsetzung der strikten Vorsichtsmaßnahmen diskutiert werden, die die Regierung in der Nacht auf Sonntag angeordnet hat und die in einigen der betroffenen Regionen auf großen Unmut stoßen.