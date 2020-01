Hinweise auf Konvertierung zum Islam gefunden - Macron sicherte Opfern Unterstützung zu.

Paris. Der Angreifer der Messerattacke am Freitag in der Nähe von Paris hat laut Ermittlerkreisen unter "psychischen Störungen" gelitten. Bei ihm seien Hinweise auf eine Konvertierung zum Islam gefunden worden, erklärte die Staatsanwaltschaft.

Nach Angaben aus Ermittlerkreisen war den Behörden aber keine Radikalisierung des 22-jährigen Angreifers Nathan C. bekannt. Die Polizei fand jedoch in einer Tasche in der Nähe des Tatortes "religiöse Elemente", die auf eine Hinwendung zum Islam deuteten. Der junge Mann war der Polizei bisher nur wegen zivilrechtlicher Delikte bekannt.

Der 22-Jährige hatte gegen 14.00 Uhr in einem Park im südlichen Pariser Vorort Villejuif mehrere Passanten mit einem Messer attackiert. Ein Mann wurden dabei getötet und zwei Frauen verletzt. Der Angreifer wurde nach Angaben der französischen Polizei auf der Flucht erschossen.

Angriff forderte 1 Toten und 2 Verletzte

