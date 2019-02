Mutter (23) schlägt Baby an Wand tot

Schweiz. Ein Mord und das milde Gerichtsurteil dazu, lässt derzeit die Wogen in der Schweiz hochgehen. Eine 23-jährige Frau, in Serbien aufgewachsen, erschlug ihren Sohn und ihr anderes Kind starb an Unterlassung. Das Urteil des Kriminalgerichts in Luzern: ein Jahr Haft, dazu noch 22 Monate auf Bewährung.

Die junge Mutter ist im Dezember 2015 im siebten Monat schwanger, als die Horror-Tat passiert: Die damals 20 Jahre alte Serbin spürt jedoch, dass plötzlich die Wehen einsetzen. Sie legt sich in die Badewanne, bringt dort am Nachmittag des 10. Dezembers 2015 ein Baby zur Welt. Offenbar allein, schreibt "Blick" Vor Gericht erklärt sie: "Ich wusste nicht, wie eine Geburt abläuft. Ich füllte die Badewanne, als es anfing. Ich weiß heute nicht mehr, wie ich das geschafft habe. Ich lag in der Badewanne und schaute im Internet, wie das geht."

Kindsvater verlangte Abtreibung

Der Kindsvater hatte von der jungen Frau eine Abtreibung verlangt, sie dann verlassen. Ihren Eltern erzählte sie nicht von der Schwangerschaft. Sex vor der Ehe sei in ihrer Familie tabu gewesen: "Ich wüsste nicht, was passiert wäre, wenn ich meinen Eltern gesagt hätte, dass ich schwanger bin“, sagte die Angeklagte laut dem Luzerner Onlinemagazin "zentralplus". "Mein Vater war schon vor der Schwangerschaft gewalttätig."

Baby gegen Wand geschlagen