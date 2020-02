Star-DJ von Monster-Welle getötet

Ein Video zeigt, wie der 47-Jährige am berühmten Bondi Beach weggespült wird.

Große Trauer um den bekannten russischen DJ Andrei Ivanov. Der 47-Jährige wurde am Samstag am weltberühmten Bondi Beach in Sydney von einer Mega-Welle erfasst und ins Meer gespült. Ivanov konnte nicht mehr gerettet werden.

Ein Video zeigt, wie Ivanov zusammen mit seiner Frau Yulia (45) auf Felsen am nördlichen Ende des Strandes stehen, als sich plötzlich eine riesige Welle bildet und die beiden Russen erfasst. Während sich Yulia noch ans Land retten kann, kommt für Andrei jede Hilfe zu spät. Ein Hubschrauber entdeckte den 47-Jährigen im Wasser, die Rettungskräfte konnten aber nur mehr den Tod des Djs feststellen. Zeugen berichten, wie seine Frau voller Blut am Ufer stand und verzweifelt um Hilfe schrie.

© Twitter

Andrei Ivanov war vor allem in seiner Heimat bekannt und beliebt. Freunde bezeichnen ihn als „nettesten Menschen“. Unklar bleibt, warum das Ehepaar bei schlechtem Wetter auf den Felsen spazieren ging.