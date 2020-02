Sturm spült "Geisterschiff" an irische Küste

An der Südküste Irlands wurde ein 77 Meter langes Frachtschiff angespült – Es befand sich jedoch kein einziger Mensch an Bord des "Geisterschiffs".

Irland. Die ''Irish Coast Guard'' veröffentlichte ein Video, dass zeigt, wie die besatzungslose ''MV Alta'' an die irische Küste gespült wurde. Das knapp 77 Meter lange Frachtschiff wurde an der Südküste Irlands in Höhe der Stadt Cork gespült. Laut Berichten der "Irish Coast Guard" trieb das tansanische Frachtschiff bereits seit 2018 besatzungslos im Meer. Der Grund: Die zehn Mann starke Crew wurde bereits im September 2018 südöstlich des Bermudadreiecks während eines Sturms von der US-Küstenwache gerettet – seitdem trieb die "MV Alta" unbemannt über den Atlantik.

Rescue 117 was tasked earlier today to a vessel aground near Ballycotton, Cork. There was nobody on board. Previously the @USCG had rescued the 10 crew members from the vessel back in September 2018. The vessel has been drifting since and today came ashore on the Cork coastline. pic.twitter.com/NbvlZ89KSY — Irish Coast Guard (@IrishCoastGuard) February 16, 2020

Das Sturmtief "Dennis", das in den vergangenen Tagen über Europa wütete dürfte die "MV Alta" schließlich an die Küste gespült haben – Zum großen Ärgernis der Iren. Sie dürfen sich nun darum kümmern, dass das riesige Geisterschiff, das die Küste womöglich durch ein Ölleck oder ähnliches verdreckt, abgewrackt wird.