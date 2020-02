Soldat soll in einem Einkaufszentrum mindestens 12 Menschen getötet haben.

Ein Soldat ist in der Stadt Nakhon Ratchasima, auch Korat City genannt, Amok gelaufen und hat mehrere Menschen erschossen. Berichten lokaler Medien soll der Täter ein Militärfahrzeug mit einem Maschinengewehr gestohlen und damit durch die Stadt gefahren sein. Dabei schoss er wahllos auf Menschen. Es gab Berichte über mehrere Tote - laut Polizei mindestens zehn - und Verletzte.

#Breaking #Thailand #Korat: Police says a rogue soldier has killed 12 people in a mass shooting in Nakhon Ratchasima, situation still active. (@SaksithCNA) pic.twitter.com/vP8RU1YoSC — Atlantide (@Atlantide4world) February 8, 2020

Nakhon Ratchasima ist die Hauptstadt der gleichnamigen Provinz und liegt rund 250 Kilometer nordöstlich der Hauptstadt Bangkok. Sie hat etwa 135.000 Einwohner. Ein wichtiger Wirtschaftsfaktor ist die Seidenproduktion. Die Region gilt als die strukturschwächste des südostasiatischen Landes.

Schütze übertrug Tat im Internet

Bei einem Amoklauf in der nordostthailändischen Stadt Nakhon Ratchasima, auch Korat City genannt, hat der Schütze am Samstag seine Tat offenbar live im Internet übertragen. Der Soldat tötete nach Polizeiangaben mehr als zehn Menschen. Der Mann habe mit einem Maschinengewehr auf unschuldige Opfer geschossen, was zu "vielen Verletzten und Toten" geführt habe, teilte ein Polizeisprecher mit.

Der Schütze, dessen Namen die Polizei mit Jakapanth Thomma angab, entwendete ein Armeefahrzeug und veröffentlichte während der Tat Fotos und Videos von sich selbst in Kampfausrüstung. Die Polizei riegelte nach eigenen Angaben ein Einkaufszentrum ab. Der Täter war demnach noch nicht gefasst. Im Internet kursierende Fotos und Videos zeigten Szenen mit panisch fliehenden Menschen. Zu hören waren Schüsse aus Automatikwaffen

