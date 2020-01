Trump-Statement zur Iran-Krise um 17.00 Uhr erwartet

Iran-USA: Präsident Trump will sich um 17.00 Uhr MEZ äußern.

Washington. Nach den iranischen Vergeltungsanschlägen auf US-Ziele im Irak will sich US-Präsident Donald Trump am Mittwochnachmittag um 17 Uhr (MEZ) zu der äußerst angespannten Situation äußern. Das kündigte ein Vertreter des Weißen Hauses an.

Aus Rache für die gezielte Tötung des hochrangigen iranischen Generals Qassem Soleimani hat der Iran von den USA angeführte internationale Truppen im Irak angegriffen und damit die Furcht vor einem Krieg in Nahost angefacht. Die internationale Gemeinschaft rief zum Dialog und zur Deeskalation auf.

