Trump offen für Freihandelsabkommen

US-Präsident Donald Trump hat sich dem Schweizer Bundespräsidenten Ueli Maurer offen für ein Freihandelsabkommen mit der Schweiz gezeigt.

Das Thema sei bei Trump auf sehr offene Ohren gestoßen, sagte Maurer nach einem Treffen mit dem US-Präsidenten am Donnerstag in Washington.

"Er findet, dass wir das forcieren sollten." Es solle nicht so viel Zeit in Anspruch nehmen wie die Verhandlungen mit der EU. Die Schweiz ist der siebentgrößte ausländische Investor in den USA.