Trump will US-Flughäfen für Flieger aus China sperren

Das berichten mehrere US-Medien.

Washington. Die Trump-Administration verkündete am Mittwoch, dass sie ab 16. Juni Flüge aus China sperren will. Damit verschärft sich der Streit in der Corona-Krise zwischen den beiden Ländern. Die USA werfen Peking vor, gegen ein bestehendes Abkommen über Flüge zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt verstoßen zu haben. China hätte die Wiederaufnahme des Flugverkehrs von amerikanischen Airlines in die Volksrepublik im Zuge der Coronakrise verhindert, heißt es aus dem US-Verkehrsministerium.

Delta Air Lines (DAL.N) und United Airlines (UAL.O) haben darum gebeten, die Flüge nach China in diesem Monat wieder aufnehmen zu können. Chinesische Fluggesellschaften hätten während der Pandemie ihre US-Flüge fortgesetzt. Delta sagte am Mittwoch in einer Erklärung: "Wir unterstützen und schätzen die Maßnahmen der US-Regierung zur Durchsetzung unserer Rechte und zur Gewährleistung von Fairness." United äußerte sich nicht sofort.