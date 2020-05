Unfassbare Gräueltat in Florida: Ein Überwachungsvideo zeigt, wie eine 45-jährige Mutter ihren autistischen Sohn in einem Kanal ertränken wollte – Bei einem zweiten Versuch klappte das Unterfangen traurigerweise.

Florida. Im US-Bundesstaat Florida steht die 45-jährige Patricia Ripley im Verdacht die Entführung ihres autistischen Sohnes Alejandro (†9) vorgetäuscht und ihn anschließend ertränkt zu haben. Alejandro Ripleys Leiche wurde in einem Kanal treibend entdeckt.

Im Laufe der Ermittlungen tauchte ein Video einer Überwachungskamera auf, das deutlich zeigt, dass die Mutter ihr Kind bereits zuvor ermorden wollte. Außerdem konnten Augenzeugen ausgeforscht werden, die den 9-jährigen Alejandro, der aufgrund seiner Erkrankung kein einziges Wort sprach, nach besagtem ersten Mordversuch aus einem Kanal retteten. Die 45-jährige Mutter wurde dabei aufgezeichnet, wie sie mit ihrem Sohn nahe eines Kanals am "Kendall Acres Condominium Complex" spazieren ging, als sie ihn plötzlich ins Wasser stieß und weg rannte. Aufgrund lauter Schreie machte der Bub auf sich aufmerksam, sodass er - vorerst - gerettet werden konnte.

Zweiter Mordversuch gelang schließlich

Nachdem der kleine Alejandro nach dem ersten Mordversuch durch seine eigene Mutter scheinbar gerettet wurde, packte ihn Patricia Ripley an der Hand und fuhr mit ihm zu einem Kanal am "Miccosukee Golf and Country Club". Hier wurde schlussendlich die Leiche des 9-Jährigen schließlich gefunden. "Leider waren keine anderen Menschen anwesend, als sie ihn (Anm. Alejandro) mit zum zweiten Kanal nahm. Sie hat es einmal versucht und Passanten konnten den Kleinen retten. Er war am Leben. Er hätte weiter am Leben bleiben können. Alle Fakten des Falls sprechen dafür, dass Patricia Ripley eindeutig vorsätzlich gehandelt und ihren Sohn ermorden wollte", hieß es von Staatsanwältin Katherine Fernandez Rundle. Patricia Ripley ist nun in Florida wegen vorsätzlichen Mordes angeklagt – im Extremfall droht der 45-jährigen Mutter die Todesstrafe.

Das unfassbare Schock-Video des ersten Mordversuchs: