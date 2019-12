Flüchtlinge in Bosnien im Hungerstreik

Mit dem Einbruch des Winters - in der letzten Nacht war die Temperatur auf Minus fünf Grad gesunken - haben sich die Lebensverhältnisse in Vucjak weiter verschlechtert.

Rund 600 Flüchtlinge im westbosnischen Camp Vucjak bei Bihac befinden sich seit Dienstag im Hungerstreik, um auf die dort herrschenden dramatischen Unterkunftsverhältnisse aufmerksam zu machen. "Wir sind hier am Sterben", stand auf einem Stück Karton geschrieben, das am Donnerstag auf einem Foto aus dem Flüchtlingslager in bosnischen Medien zu sehen war.



Mit dem Einbruch des Winters - in der letzten Nacht war die Temperatur auf dem Gebiet von Bihac auf Minus fünf Grad gesunken - haben sich die Lebensverhältnisse in Vucjak weiter verschlechtert. Das improvisierte Lager befindet sich auf einer ehemaligen Mülldeponie, hat keinen Strom- und Wasseranschluss und besteht aus Zelten, die nicht geheizt werden können. Unter der Schneedecke sind vor zwei Tagen einige Zelte eingestürzt, berichtete der TV-Sender "N1".

Das bosnische Rote Kreuz hat am Donnerstagnachmittag seine Mitarbeiter aus dem Camp zurückgezogen. Man habe sich dazu entschlossen, weil die Flüchtlinge es abgelehnt hätten, die vorbereiteten Mahlzeiten anzunehmen, lautete laut dem Nachrichtenportal "Klix.ba" die Erklärung. Allerdings würden Mitarbeiter des Roten Kreuzes weiterhin auf der Straße zwischen Bihac und Vucjak bleiben, um Flüchtlingen, die dies wollten, Hilfe zu leisten.Die Menschenrechtskommissarin des Europarats, Dunja Mijatovic hatte am Dienstag bei einem Besuch in Vucjak die sofortige Schließung des Flüchtlingslagers gefordert. Der bosnische Sicherheitsminister Dragan Mektic hatte zuvor am Samstag angekündigt, die rund 600 Flüchtlinge in Vucjak innerhalb von 20 Tagen in die ehemalige Kaserne Blazuj bei Sarajevo zu bringen.