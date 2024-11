Achtjährige durch Schüsse in London schwer verletzt

Ein achtjähriges Mädchen ist in London durch Schüsse schwer verletzt worden

Rettungskräfte hätten einen 34-Jährigen und das Mädchen wegen Schussverletzungen behandelt und ins Krankenhaus gebracht, teilte die Metropolitan Police mit.

"Das ist ein furchtbarer Vorfall, der zwei Menschen schwer verletzt zurücklässt", hieß es in der Mitteilung der Polizei. Das Kind sei glücklicherweise in einem stabilen Zustand. Die Hintergründe der Tat, die sich am Sonntagabend im Westen der Stadt ereignete, sind bisher unklar.

Auch eine 32-Jährige wurde den Ermittlern zufolge vorsorglich ins Krankenhaus gebracht, aber nicht verletzt. Die Londoner Polizei rief Zeugen, die Schüsse gehört oder jemanden haben wegrennen sehen, auf, sich zu melden.