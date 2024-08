Adria-Horror: Fische knabbern Urlauber an

Experten raten Menschen mit offenen Wunden dazu, nicht ins Wasser zu gehen.

Wie jedes Jahr zieht es auch heuer wieder Tausende Österreicher nach Kroatien ins Meer. Beim Baden in der Adria kann es nun aber zu einer bösen Überraschung kommen. Ein Urlauber berichtet dem kroatischen Portal Dnevnik.hr. von einem wahren Horror-Erlebnis. „Der Fisch fing an, leicht in die Ferse zu beißen. Das störte mich noch nicht allzu sehr. Dann wurde er aber aggressiver und ein Stück Haut von meinem Bein abreißen.“

Durch Hitze gefräßiger

Bei den Fischen handelt es sich vermutlich um Jungtiere der Bandbrassen. Durch die heißen Temperaturen werden diese in seltenen Fällen aggressiv. Die Fische haben einen erhöhten Stoffwechsel und suchen nach zusätzlichen Nahrungsquellen. „Sie sehen Muttermale, Warzen und Wunden, und wenn sie eine Wunde sehen, ist es für sie meistens das Schönste, darauf zu picken“, so Fisch-Experte Pero Ugarković zur BILD.

Unterwasserwissenschaftler Velimir Vrzić beruhigt aber. „Zähne im herkömmlichen Sinne haben sie nicht. Sie schnappen sich mit dem Maul nur ein kleines Stück Haut“. Gleichzeitig rät der Experte aber Menschen mit offenen Wunden, nicht ins Meer zu gehen.