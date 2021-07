× Afghanistan-Report: Bürgerkrieg droht

Die Taliban haben die wichtigsten Städte des Landes bereits eingekesselt.

Kabul. „Wenn die Regierung nicht imstande ist, die Taliban zu bändigen, dann droht ein Bürgerkrieg“, ist sich Politikwissenschaftler und Afghanistan-Experte Sarajuddin Rasuly sicher.

Bevölkerung in Städten wird Widerstand leisten

Abzug. Der Abzug der deutschen und US-Truppen hat den Vormarsch der Taliban erleichtert. Innerhalb weniger Wochen wurden weite Gebiete erobert und unter ihre Kontrolle gebracht. Die Sicherheitskräfte der afghanischen Regierung sind zu schwach, viele Soldaten sind geflüchtet. Die Taliban selbst geben an, bereits 85 % des Landes zu kontrollieren. Allerdings sind die strategisch wichtigen Provinzhauptstädte Herat, Kunduz, Masar-e Sharif, Farah, Kandahar und die Hauptstadt Kabul noch nicht in ihrer Gewalt. Die Städte werden derzeit aber eingekesselt. Hier ist mit Widerstand zu rechnen. „Die Bevölkerung wird sich organisieren und bewaffnen. Aufgrund der ethnischen und religiösen Vielfalt im Land wird aber jede ethnische oder religiöse Gruppe für sich kämpfen. Der Widerstand wäre also nicht einheitlich. Wenn die unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen einen möglichen Bürgerkrieg gewinnen, würde auch keine Einheitsregierung zustande kommen. Gewinnen die Taliban, sind sie imstande, das Land zu kontrollieren und mit Gewalt zu regieren“, so Rasuly.

Flüchtlinge. Eine Vorstellung davon, wie es dann aussehen könnte, erlangte kürzlich Bild-Reporter Paul Ronzheimer (s. rechts). Klar ist aber: Die Folgen eines Bürgerkriegs würden sich auf die Flüchtlingszahlen niederschlagen und die EU vor Herausforderungen stellen.

Taliban-Richter: "Homosexuelle müssen gesteinigt werden"

Bild-Reporter Paul Ronzheimer ist derzeit in Afghanistan, um über den erneuten Vormarsch der Taliban zu berichten. Er traf Taliban-Richter Gul Rahim (38). Der 38-Jährige hat bisher acht verstörende Urteile nach der Sharia gesprochen, dem islamischen Recht. Menschen wurden wegen unterschiedlicher Vergehen ganze Körperteile abgehackt oder sind gehängt worden. Die Todesstrafe droht auch Menschen, die homosexuell sind. „Für Homosexuelle gibt es nur zwei Strafen: Entweder Steinigung oder er muss hinter einer Mauer stehen, die auf ihn fällt“, sagt Rahim ohne den kleinsten Skrupel. Erst wenn im ganzen Land die Sharia herrscht, versichert Rahim, werden die Taliban nicht mehr kämpfen.

"Kein Abschiebe-Stopp nach Afghanistan"

Sharia-Richter erklärt Ronzheimer, wie sie Arme abhacken.

Die Abschiebungen nach Afghanistan waren aufgrund der politischen Lage immer schon umstritten. Seit dem Abzug der deutschen und US-Truppen hat sich die Lage nun weiter verschlechtert. Am Wochenende forderte die afghanische Regierung, die Abschiebungen wegen des Vormarschs der Taliban und der steigenden Corona-Infektionen für drei Monate auszusetzen.

Brüssel. Beim Rat der EU-Außenminister in Brüssel erteilte Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) dem eine Absage: Verträge seien „einzuhalten“. Die EU als einer der „größten Unterstützer und Financiers Afghanistans“ müsse „langsam aufwachen“. Es könne nicht sein, dass „Europa immer am kürzeren Ast sitzt“ und dem „Druck anderer Staaten in Migrationsfragen ausgesetzt“ sei

