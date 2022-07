Afghanistan: Zwei Kinder starben bei Explosion von Blindgänger

Acht weitere wurden verletzt, wie lokale Behörden der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag berichteten.

Kabul. Bei der Explosion eines Blindgängers sind im Süden Afghanistans mindestens zwei Kinder gestorben. Acht weitere wurden verletzt, wie lokale Behörden der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag berichteten. Wie ein Augenzeuge in einem Video sagte, sollen die Kinder mit der Munition gespielt haben. Nach Angaben eines lokalen Krankenhauses seien zwei der verletzten Kinder in einem kritischen Zustand.

Tragödien dieser Art sind in Afghanistan leider kein Einzelfall. Nach jahrzehntelangem Krieg kommt es bei Kindern oft zu Vorfällen mit nicht-explodierter Munition. Erst vergangenen Mittwoch meldeten die Vereinten Nationen (UN) über 2.000 verletzte oder tote Zivilisten im Zusammenhang mit dem bewaffneten Konflikt in Afghanistan. Blindgänger spielen dabei eine große Rolle. Auch in den vergangenen 20 Jahren starben zahlreiche afghanische Zivilisten durch bewaffnete Konflikte.