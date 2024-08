Airline lässt Buben (14) einfach am Flughafen sitzen

Er hatte ein Ticket und durfte trotzdem nicht mitfliegen. Eine Airline ließ einen Buben einfach am Flughafen sitzen.

Die Wizz Air landete am 10. August in Reykjavik (Island).

In Rom sitzen gelassen

Ein Passagiere fehlte allerdings an Bord. Die Airline aus Ungarn hatte den kleinen Alfred (14) einfach am Flughafen in Rom sitzen lassen – obwohl er doch ein gültiges Ticket hatte.

Kein Sitzplatz trotz Ticket

Er und Freunde waren auf einem Fechtwettbewerb in Italien. Von da wollten sie wieder nach Hause fliegen, doch daraus wurde nichts. Dem Jungn wurden am Check-In einfach gesagt, er könne nicht mehr mitfliegen, es sei kein Platz. Die Mutter sagte dem "Mirror": "„Als der Abflug unmittelbar bevorstand wurde klar, dass sie keinen Sitzplatz für ihn haben würden. Und sie haben absolut nichts unternommen, um ihm zu helfen.“ Für den Buben ging alles noch einmal gut aus. Er konnte mit einer späteren Maschine nach Hause zu seiner Mutter fliegen. Ein Schock für den Kleinen war es trotzdem.