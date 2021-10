Aktivistin läuft auf Louis Vuitton Show

Eine Aktivistin mischte sich auf dem Laufsteg einer Louis Vuitton Show im Louvre in Paris unter die Models und präsentierte einen Banner, mit dem Text: "Überkonsum ist gleich Aussterben".

Wie sich dir Frau samt ihres Banners unter die Models mischen konnte ist noch unklar. Fest steht nur, dass auf dem Banner Logos der Organisationen "Youth for Climate", "Amis de la Terre France" und "Extinction Rebellion" waren, während die Models die neuste Kollektion von Louis Vuitton präsentierten.

A protester disrupted a Louis Vuitton fashion show in Paris by walking down the catwalk with a banner condemning the impact of excessive consumption on the environment https://t.co/czy9UiJp5Q pic.twitter.com/ln1YXewzBJ