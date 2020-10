Als Baby entführt: Eltern finden nach 31 Jahren ihren Sohn wieder

Der 32-Jähriger hatte keine Ahnung, dass er als Einjähriger entführt wurde.

Mehr als 30 Jahre nach seiner Entführung hat ein 32-jähriger Chinese seine leiblichen Eltern nun erstmals wiedergesehen. Im Jahr 1989 war der damals einjährige Sohn von Herrn Lei und Frau Jiang von einem Hausgast entführt worden, seitdem fehlte von ihm jede Spur.

Den chinesischen Behörden gelang es nun, den inzwischen 32-Jährigen mittels einer DNA-Datenbank aufzuspüren. Am Dienstag kam es nun in der Stadt Guizhou zum emotionalen Wiedersehen mit den leiblichen Eltern.

© Screenshot

Der 32-jährige Shen hatte keine Ahnung, dass er als Kleinkind entführt wurde und hat eine gute Beziehung zu seinen Adoptiveltern. Als der Chinese Anfang des Jahres seinen Ausweis verlängern lassen wollte, musste er dafür einen Blutprobe abgeben. Dabei stellten die Behörden schließlich fest, wer der 32-Jährige wirklich war.

Mutter gab Suche nie auf

Die Mutter sagte dem Sender CCTV, sie habe die Suche nie aufgegeben. „Es sind 31 Jahre vergangen. Wir haben immer gehofft und nach ihm gesucht. Jetzt haben wir ihn endlich gefunden.“

Kindesentführungen sind seit den 80er Jahren in China häufig. Da die kommunistische Führung lange nur ein Kind pro Familie zuließ, waren vor allem Buben begehrt, die in weiten Teilen Chinas Mädchen vorgezogen werden. In den vergangenen zehn Jahren half die Polizei laut der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua dabei, mehr als 6.300 Kinder wieder zu ihren leiblichen Eltern zu bringen.