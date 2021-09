American Football Fans retten Katze mit einer Flagge

Beim Footballspiel zwischen Miami und Appalachian in den USA wurde ein Catch aus der Tribüne zum Höhepunkt des Spiels.

Footballspiele in Amerika erfreuen sich prinzipiell großer Beliebtheit. So auch in der Nacht auf Sonntag in Miami. Nur diesmal war nicht das Spiel selbst der Grund für die große Aufmerksamkeit sondern eine Katze.

Die Katze hatte sich wohl verlaufen und irrte in den oberen Rängen des Stadiums umher. Dabei verlor sie den Halt und hing letztendlich nur noch an einer Pfote vor dem Abgrund. Die Fans im Stadion bemerkten die hilflose Katze und reagierten sofort. Demnach spannten sie eine US-Flagge auf, in welcher die Katze sicher landen konnte. Durch die hilfsbereite Rettungsaktion der aufmerksamen Fans kam das Haustier ohne Verletzungen davon, was bei den Fans im Stadion zu einem Jubelgeschrei führte.

Miami gewann das Spiel 25:23.