An DIESEM Körperteil erkennt man Psychopathen

Zwischen der relativen Länge von Zeige- und Ringfinger und psychopathologischen Persönlichkeitsmerkmalen soll ein Zusammenhang bestehen.

Diese Studie sorgt für Aufregung: Forscher der Universität Basel und der Kermanshah University of Medical Sciences haben herausgefunden, dass ein Zusammenhang zwischen der relativen Länge von Zeige- und Ringfinger und psychopathologischen Persönlichkeitsmerkmalen besteht. Demnach sind Menschen, bei denen der Zeigefinger im Vergleich zum Ringfinger kürzer ist, eher Psychopathen.

Die Wissenschaftler haben dabei 80 erwachsene Teilnehmer analysiert: 44 Personen mit klinischer Diagnose und 36 gesunde Personen. Die Erkrankungen waren etwa Amphetaminkonsumstörung) oder eine antisoziale Persönlichkeitsstörung.

Das Ergebnis kam für die Forscher dabei aber wenig überraschend. Ein kürzerer Zeigefinger deutet darauf hin, dass die Person in seiner Entwicklung im Mutterleib einer erhöhten Testosteronbelastung und einer verringerten Östrogenbelastung ausgesetzt war. In der Wissenschaft wird dies 2D: 4D-Verhältnis genannt. „Das Verhältnis der Längen von Zeigefinger (2D) und Ringfinger (4D) ist einer der robustesten biologischen Marker, die im pränatalen Stadium gebildet werden“, heißt es in der Studie. Dies hat Einfluss auf das Verhalten von erwachsenen Menschen.