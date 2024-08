Israel greift Hisbollah-Miliz an und tötet Hamas-Kommandanten

Israels Armee hat laut Aktivisten im Grenzgebiet des Libanon und Syriens Ziele der Hisbollah-Miliz angegriffen. Im Westjordanland wurde zudem ein Hamas-Kommandant getötet.

Israel habe dabei ein Waffenlager mit Raketen und ein Hauptquartier der Miliz getroffen, erklärten libanesische Aktivisten sowie die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Dabei seien laute Explosionen zu hören gewesen. In Videos, die die Angriffe im syrischen Ort Al-Qusayr nahe der Grenze zum Libanon zeigen sollen, leuchtete der Nachthimmel orange auf.

Israel kommentiert Angriffe im benachbarten Syrien in der Regel nicht. Das Land greift dort aber regelmäßig Ziele der mit dem Iran verbündeten Milizen an. Über Syrien gelangt auch ein Großteil iranischer Waffen zur Hisbollah in den Libanon. Die Hisbollah liefert sich seit Beginn des Gaza-Kriegs vor zehn Monaten fast täglichen gegenseitigen Beschuss mit Israels Armee.

Sorge um kriegerischen Konflikt wächst

In der Region wächst die Sorge vor einem offenen kriegerischen Konflikt zwischen Israel und dem Iran zusammen mit dessen Verbündeten unter anderem im Libanon, in Syrien und im Jemen.

Ein Konflikt drohte bereits im April, als die iranischen Revolutionsgarden Hunderte Drohnen und Raketen auf Israel abfeuerten. Die meisten der Geschosse konnte Israel aber allein und mithilfe der USA und anderer Verbündeter abfangen. Die Gefahr eines offenen Konflikts scheint noch gestiegen nach der Tötung des Hamas-Auslandschefs Ismail Haniyeh in Teheran und des Hisbollah-Militärkommandeurs Fuad Shukr.

Luftangriff im Westjordanland

Das israelische Militär hat mit einem Luftangriff auf ein Fahrzeug im besetzten Westjordanland Hamas-Medien zufolge einen Kommandanten der militanten Palästinenser-Organisation getötet. Vier weitere Personen seien ebenfalls ums Leben gekommen, meldete die palästinensische Nachrichtenagentur WAFA am Samstag. Die Identität dieser Opfer sei zunächst nicht bekannt gewesen.

Das israelische Militär teilte mit, es habe eine Extremistenzelle in der Nähe der Stadt Tulkarem aus der Luft angegriffen. Laut Medien der Hamas wurde ein Fahrzeug mit Kämpfern getroffen und dabei einer der Kommandanten der Tulkarem-Brigaden der Hamas getötet.