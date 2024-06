Israelischer Außenminister warnt Hisbollah vor "totalem Krieg"

Israel Katz: "Wir stehen kurz vor dem Zeitpunkt, an dem wir entscheiden werden, die Spielregeln gegen die Hisbollah und den Libanon zu ändern"

Der israelische Außenminister Israel Katz hat der pro-iranischen Schiitenmiliz Hisbollah mit der Zerstörung in einem "totalen Krieg" gedroht. "Wir stehen kurz vor dem Zeitpunkt, an dem wir entscheiden werden, die Spielregeln gegen die Hisbollah und den Libanon zu ändern", erklärte das Büro von Katz am Dienstag. "In einem totalen Krieg werden die Hisbollah zerstört und der Libanon schwer getroffen werden."

Seit dem Beginn des Krieges im Gazastreifen vor mehr als acht Monaten kommt es auch immer wieder zu Beschuss an der Grenze zwischen Israel und dem Libanon. Dort liefert sich die vom Iran unterstützte Hisbollah-Miliz regelmäßig Feuergefechte mit der israelischen Armee, um die mit ihr verbündete islamistische Hamas zu unterstützen. Nachdem ein hochrangiger Hisbollah-Kommandant bei einem israelischen Angriff getötet wurde, verstärkte die Miliz in der vergangenen Woche ihre Attacken auf Nordisrael.