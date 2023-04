Analyse: Die Kriegs-Mythen im Faktencheck

Russland ist in die Ukraine eingefallen. Darüber gibt es einen gesellschaftlichen Konsens. Doch was stimmt tatsächlich in dem verheerenden Krieg? Was sind nur Gerüchte? Wir haben die gängigsten Mythen auf Herz und Nieren geprüft.

Mythos 1: Die Sanktionen gegen Russland sind illegal und bewirken nichts: falsch!

An dieser Stelle sei die Vertretung der Europäischen Kommission in Deutschland zitiert: "Die EU-Sanktionen sind voll und ganz mit sämtlichen völkerrechtlichen Verpflichtungen vereinbar. Sie führen dazu, dass Russland weniger Mittel zur Verfügung stehen, um den Krieg zu finanzieren und wichtige Komponenten für seinen militärisch-industriellen Komplex zu beschaffen. Die Sanktionen zeigen in allen wichtigen Sektoren der russischen Wirtschaft Wirkung. 2022 ist das russische Haushaltsdefizit um das 14fache nach oben geschossen, während die Wirtschaft um bis zu 5 % schrumpfte. Die Sanktionen greifen sehr wohl." Dieser Mythos ist also widerlegbar falsch.

Mythos 2: Russland gewinnt den Krieg oder der dritte Weltkrieg beginnt: falsch!

Auch hier sei wieder die Stellungnahme der Europäischen Kommission in Deutschland zitiert: "Der Weg zum Frieden kann nur über den vollständigen Abzug der russischen Truppen aus der Ukraine in ihren international anerkannten Grenzen und die vollständige Aufgabe der aggressiven Politik Russlands führen. Russland hat in Europa unter eklatanter Missachtung des Völkerrechts, insbesondere der Charta der Vereinten Nationen, einen grundlosen Krieg entfacht. In einer Situation, in der eine unbewaffnete Ukraine einem hochgerüsteten Russland gegenübersteht, das die ukrainische Souveränität leugnet und selbst vor populistischen Forderungen nach einem Genozid nicht zurückschreckt, ist kein Frieden denkbar." Somit ist auch diese Aussage klar widerlegt.

Mythos 3: Selenskyj fordert die USA aus, Soldaten in die Ukraine zu schicken: Fehlender Kontext!

Selenskyj soll gesagt haben: „Die USA werden ihre Söhne und Töchter genauso schicken müssen, wie wir unsere Söhne und Töchter in den Krieg schicken. Und sie werden kämpfen müssen, weil wir über die Nato sprechen, und sie werden sterben.“ Das hat Selenskyj tatsächlich so gesagt. Aber: Der Kontext ist hier das Entscheidende! Wolodimir Selenskyj bezieht sich dabei auf den NATO-Bündnisfall, sollte Russland seine Angriffe ausweiten. Das ganze Zitat sieht wie folgt aus: "Sollte es passieren, dass die Ukraine aufgrund verschiedener Meinungen, Schwächung und Ausbleiben von Unterstützung verliert, wird Russland in die baltischen Staaten, Nato-Staaten, eindringen, und dann werden die USA ihre Söhne und Töchter schicken müssen, wie wir unsere Söhne und Töchter in den Krieg schicken.“

Mythos 4: Die Ukraine ist kein souveräner Staat und gehört historisch gesehen zu Russland: falsch!

Dies stellt einen der beliebtesten Mythen dar. Hierzu äußert sich die deutsche Bundesregierung: "Die Ukraine ist ein souveräner Staat und mit einer eigenen Identität und einer langen Geschichte. Die UN-Charta verbietet ihren Mitgliedsstaaten - und damit auch Russland - jede gegen die territoriale Unversehrheit oder die politische Abhängigkeit eines Staates gerichtete (...) Anwendung von Gewalt." Somit ist auch dieser Mythos widerlegt.

Mythos 5: Die NATO hat ihr Versprechen, sich nicht in den Osten zu erweitern. Fehlender Kontext!

Putin behauptet das seit Jahren. Dadurch bezieht er sich vor allem aufe einen Vorfall:: Im Februar 1990 sagt der damalige US-Außenminister James Baker: "(...)sich die gegenwärtige Militärhoheit der NATO nicht ein Zoll in östlicher Richtung ausdehnen wird". Gemeint hierbei ist jedoch das DDR-Gebiet. Eine NATO-Mitgliedschaft von Staaten des 1990 noch bestehenden Warschauer Paktes ist damals nicht einmal eine Idee.

Fazit

Der katastrophale Krieg in der Ukraine ist ein perfekter Nährboden für allerhand Gerüchte und Fake News. Solange der Hall der abgefeuerten Waffen nicht verklingt, werden auch die sich darum rankenden Mythen immer lauter. Wie an diesen wenigen Beispielen zu sehen ist, sollte man Informationen unbedingt prüfen. Zudem werden viele Aussagen wurden tatsächlich wie oft behauptet getätigt, aber hier ist das Entscheidende vor allem eines: Der Kontext.

mb

Quellen Mythos 1: https://germany.representation.ec.europa.eu/zwolf-mythen-uber-den-krieg-russlands-der-ukraine-und-die-wahrheit_de / https://www.axios.com/2023/02/08/russias-budget-deficit-explodes-as-latest-sanctions-bite

Quellen Mythos 2: https://germany.representation.ec.europa.eu/zwolf-mythen-uber-den-krieg-russlands-der-ukraine-und-die-wahrheit_de / https://www.wsj.com/articles/russian-aggression-spurs-neighbors-to-rebuild-defenses-11609859853 / https://www.bbc.com/news/world-europe-60506682 / https://euvsdisinfo.eu/de/ins-herz-der-finsternis-was-russland-in-der-ukraine-will/

Quelle Mythos 3: https://correctiv.org/faktencheck/2023/03/07/fehlender-kontext-selenskyj-forderte-die-usa-nicht-auf-soldaten-in-die-ukraine-zu-schicken/ / https://www.youtube.com/watch?v=ZxxQlbiM8EM&t=6010s

Quelle Mythos 4: https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/umgang-mit-desinformation/mythen--2171026 / https://unric.org/de/charta/

Quelle Mythos 5: https://www.tagesschau.de/faktenfinder/nato-erweiterung-mittel-ost-europa-101.html