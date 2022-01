Neunjähriges Mädchen von Krokodil getötet

Die 9-Jährige badete mit ihrer älteren Schwester im Fluss und wurde am Nachhausweg am Ufer von Reptil attackiert

Ein Krokodil hat in Indonesien ein Mädchen attackiert und getötet. Die Neunjährige habe zu Wochenbeginn im Westen Sumatras zusammen mit ihrer älteren Schwester im Fluss Batang Masang gebadet, berichtete der örtliche Such- und Rettungsdienst Asnedi. Als sich die Kinder anschließend am Ufer auf den Heimweg machten, habe sich das Reptil plötzlich das kleinere Mädchen geschnappt. Die Schwester habe noch vergeblich versucht, das Kind aus dem Maul des Krokodils zu befreien.

Die Leiche sei später sieben Kilometer vom Ort des Angriffs entfernt gefunden worden, wurde am Dienstag weiters mitgeteilt.