Schnellzug crasht in entgleisten Waggon: Zwei Menschen sterben

Tote nach Entgleisung von Hochgeschwindigkeitszügen in Spanien

Nach der Entgleisung zweier Hochgeschwindigkeitszüge in Südspanien sind nach Angaben der spanischen Polizei mindestens zwei Menschen getötet worden.

Personen noch in den Zügen eingeklemmt

Eine unbekannte Zahl an Menschen sei zudem verletzt worden, teilten die Behörden am Sonntagabend mit. Viele Personen seien noch in den Zügen eingeklemmt. Das Unglück ereignete sich in Adamuz in der Nähe der Stadt Cordoba.

Mehr in Kürze...