Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
  3. Weltchronik
Schnellzug crasht in entgleisten Waggon: Zwei Menschen sterben
© getty/symbolbild

In Spanien

Schnellzug crasht in entgleisten Waggon: Zwei Menschen sterben

18.01.26, 21:28
Teilen

Tote nach Entgleisung von Hochgeschwindigkeitszügen in Spanien  

Nach der Entgleisung zweier Hochgeschwindigkeitszüge in Südspanien sind nach Angaben der spanischen Polizei mindestens zwei Menschen getötet worden.

Personen noch in den Zügen eingeklemmt 

Eine unbekannte Zahl an Menschen sei zudem verletzt worden, teilten die Behörden am Sonntagabend mit. Viele Personen seien noch in den Zügen eingeklemmt. Das Unglück ereignete sich in Adamuz in der Nähe der Stadt Cordoba.

Mehr in Kürze...

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden